Культура

Портрет Федора Шуберта впервые представили в псковском музее

В минувший четверг в музее-усадьбе С.В. Ковалевской состоялось торжественное открытие выставки «На службе русскому Отечеству. Федор Федорович Шуберт: штрихи к портрету». Она посвящена деду Софьи Ковалевской, генералу от инфантерии, известному учёному в области геодезии и картографии. Мероприятие посетила лично генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Выставка оформлена как мужской кабинет в стиле XIX века. Центральное место на ней занимает копия портрета Ф.Ф. Шуберта неизвестного художника из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Когда я впервые посетила Полибино и увидела маленькую серую фотографию с портрета деда Софьи Ковалевской, Шуберта, у меня заколотилось сердце, ведь во Владимире есть его живописный портрет. И у меня появилось огромное желание привезти его сюда. Так что эта выставка выстроена вокруг этого удивительного экспоната», – рассказала директор.

Как отметила Светлана Мельникова, портрет долгое время находился во Франции, в Ницце, в Доме Отдыха Белого воина, созданного Екатериной Фишер. Он попал туда вместе с русскими офицерами, которые приезжали в это место отдохнуть, побыть с семьей и прийти в себя. За время существования этого учреждения там появилась целая коллекция вещей, принадлежавших белогвардейцам: дневники, фотографии, портреты, предметы домашнего офицерского быта. Только в 1993 году дочь Екатерины Фишер, Татьяна, сумела привезти эту коллекцию в Россию, в Суздаль. Позже она вместе с портретом была передана в фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Помимо портрета Шуберта на выставке представлены живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, предметы для письма и досуга, посуда XIX века из фонда Псковского музея-заповедника. Атмосферу подлинного кабинета Ф.Ф. Шуберта передает копия рисунка, сделанного им собственноручно, из альбома, хранящегося в Литературном музее Пушкинского дома. Государственный исторический музей предоставил для экспонирования на выставке копии топографических карт Ф.Ф. Шуберта.

Временная выставка «На службе русскому Отечеству» позволит рассказать посетителям об одном из крупнейших учёных XIX века, покажет связь музеев России в сохранении и популяризации историко-культурного наследия. Выставка будет работать в мемориальном флигеле усадьбы С.В. Ковалевской (Великолукский район, деревня Полибино) с 30 мая по 1 октября 2025 года.

Федор Шуберт (1789-1865 гг.) – родной дед С.В. Ковалевской по материнской линии, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант и кавалер российских, польского, прусского и шведского высших орденов. С 1806 по 1819 годы Шуберт находился в действующей армии, участвовал в военных действиях против французов, шведов, турок. Во время войны 1812 года Ф. Ф. Шуберт находился в авангарде 1-й армии и участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском, Бородино, Шелковской, Тарутином, Малом Ярославцем, Вязьмой и Красным. В 1819 году оставил военную службу и был назначен шефом 3-го отделения военного топографического хранилища. Кроме этого, он стал членом комитета ученых в военном министерстве. В 1831 году Шуберт был назначен начальником Тригонометрической съёмки Псковской и Витебской и Топографической съемки Псковской губернии.

Интересы Ф.Ф. Шуберта были разнообразны. Он играл на музыкальных инструментах, хорошо рисовал. Был одним из учредителей Общества поощрения художников.