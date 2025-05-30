Культура

Генеральный Консул Франции в Санкт-Петербурге посетил «Михайловское»

Сегодня, 31 мая, гостем Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» стал Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге, директор Французского Института в Санкт-Петербурге господин Жан-Кристоф Тиабо.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Генеральный консул Франции приехал в псковские пушкинские места впервые.

Господин Жан-Кристоф Тиабо и Георгий Василевич в Доме поэта в мемориальной усадьбе «Михайловское». Фото здесь и далее: Пушкинский Заповедник.

Господин Тиабо был весьма впечатлён увиденным и по окончании экскурсии к могиле Пушкина в Святогорском монастыре, по древнему городищу Савкино и по музею-усадьбе «Михайловское» оставил запись в книге посетителей Дома поэта. «В этой записи гость поблагодарил директора музея-заповедника «Михайловское» Георгия Василевича за прекрасное представление Святогорья», — рассказали в музее.

С собой на память о посещении псковских пушкинских мест господин консул увёз томик стихов Пушкина, созданных поэтом здесь в годы его северной ссылки, а также большой альбом репродукций произведений живописи из музейных фондов и путеводитель по усадьбам Государственного музея-заповедника «Михайловское».