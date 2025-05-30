Культура

В Подмосковье открывают выставку про тригорский приют Пушкина

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 5 июня, открывает большую выставку «Приют, сияньем муз одетый» в Музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» (Чехов, Московская область). Эта выставка приурочена к 226-му дню рождения поэта и Пушкинскому дню России (он же — День русского языка).

Дарья Антонова. Комната П.А. Осиповой в усадьбе «Тригорское» (2017). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, название выставочного проекта взято из «Путешествия Онегина» (первоначально VIII, но затем исключённая глава из романа в стихах «Евгений Онегин»). Экспозиция рассказывает о Тригорском и его насельниках — друзьях и соседях ссыльного Пушкина.

«Поэт считал Тригорское вторым родным домом, — отметили в Пушкинском заповеднике. — Хозяева имения, Осиповы и Вульфы, приняли самое сердечное участие в судьбе «ссылочного невольника». Их тёплое, радушное и даже зачастую восторженное отношение помогло великому поэту легче перенести годы ссылки. Здесь он проводил много свободного времени, то засиживаясь среди книг в усадебной библиотеке, то участвуя в развлечениях, которые устраивали в гостиной или аллеях большого пейзажного парка. Тригорское, в итоге, стало важной страницей не только в жизни, но и в творчестве Пушкина. Усадьбе и её обитателям поэт посвятил несколько стихотворений, а господский дом в Тригорском воспринимался как «дом Лариных» из романа «Евгений Онегин».

Выставка из «Михайловского», которая сегодня уже развёрнута в Чехове, достаточно богата. Она подготовлена по материалам из разных фондовых коллекций Пушкинского заповедника. Её составили более восьмидесяти музейных предметов. Это холсты и графические листы от 1949-го до 2017 года, предметы дворянского быта пушкинского и допушкинского времени, великолепные образцы декоративно-прикладного искусства, редкие издания. Так, например, здесь можно увидеть рукописные альбомы от 1817 года, ювелирные украшения, мужские и дамские аксессуары (бальные туфельки, сумочки, кошельки, etc.), бисерное и шёлковое шитьё и несессеры с принадлежностями для рукоделия. Есть в экспозиции и предметы для сервировки стола, причём назначение многих из них уже не понятно современному человеку. Среди книжных памятников из коллекции «Михайловского» на выставке представлены столь ценимые Пушкиным сочинения Шиллера в штутгартских изданиях 1837—1838 годов, а также в издания тома Руссо и Кревье («Римская история от основания Рима до битвы при Акциуме: то есть до конца Республики»), изданные ещё в допушкинском XVIII столетии, многое другое.

Старинная дамская сумочка (конец XVIII — начало XIX века). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее напомнили, что имение в Лопасне связано с историей жены Пушкина, Натальи Пушкиной, урождённой Гончаровой, во втором браке — Пушкиной-Ланской, но более — с историей потомков поэта. В разное время здесь жили или бывали Васильчиковы, Ланские, Пушкины и Гончаровы, связанные между собой родством, в частности — дети старшего сына поэта, Александра Александровича Пушкина, и его первой супруги Софьи Александровны, урождённой Ланской. В предреволюционные годы усадьбой владели племянницы Натальи Николаевны, сестры Гончаровы. В этот период за главным домом имения закрепилось название «Гончаровский дом», а позже усадьбу стали называть «Пушкинское гнездо». У псковского «Михайловского» с музеем в Лопасне налажены давние дружеские и рабочие связи. В разные годы пушкиногорские музейщики уже показывали здесь выставки «Галерея портретов Пушкина», «Дорогами Пушкина», «Пушкинский заповедник в графике» (к столетию послереволюционной истории «Пушкинского Уголка» на Псковщине), «Очарованный чудом» (к столетию со дня рождения выдающегося российского графика Василия Звонцова), многие другие.

Экспозиция «Приют, сияньем муз одетый» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в подмосковном Чехове чуть более пяти месяцев, почти до середины ноября.