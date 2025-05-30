Культура

Выставка японской гравюры еще месяц будет работать в псковском музее

Выставочный проект «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове» продолжит свою работу в Псковском музее-заповеднике до 10 июля. В залах Двора Постникова еще целый месяц можно будет увидеть уникальные японские гравюры XVIII–XIX веков. На выставке представлены работы таких знаменитых мастеров, как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Укиё-э» в переводе с японского языка означает картины плывущего или изменчивого мира. Это тонкий и самобытный художественный стиль в японской гравюре, зародившийся и достигший своего расцвета в эпоху Эдо (1603–1868 годы). В этот период в стране восходящего солнца у власти находилось военное правительство во главе с сёгуном из рода Токугава. Япония была закрыта от внешнего мира. Однако внутри страны активно развивается городская культура, расцветает искусство.

Также уже после открытия выставки она пополнилась сразу четырьмя новыми предметами из частного собрания. Это две гравюры художников Окумура Масанобу и Утагава Кунисада I, полихромная карта Эдо XVIII века, а также прижизненное издание э-хон «Манга» Кацусика Хокусая.

А для тех, кто захочет унести с собой после посещения Двора Постникова частичку Японии, Псковский музей-заповедник подготовил серию открыток по мотивам самых интересных и запоминающихся гравюр с выставки. Каждый экземпляр сопровождается текстом о художественном произведении с историей его создания.