Культура

Запущен виртуальный путеводитель «Гуляя с Пушкиным по Пскову»

Центральная городская библиотека Пскова к Пушкинскому дню России создала на платформе с технологией дополненной реальности Artefact виртуальный путеводитель «Гуляя с Пушкиным по Пскову», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотография: Централизованная библиотечная система Пскова

Этот путеводитель создан на основе издательского проекта «Пушкин и Псков», в рамках которого сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова уже выпустили: печатный путеводитель «Пушкинские места Пскова и окрестностей знакомые и незнакомые», сборник «Псковские легенды и предания о Пушкине», книгу «Пушкин в Пскове», два подкаста и комикс.

Напомним, что издательский проект «Пушкин и Псков» Централизованной библиотечной системы Пскова получил специальный диплом фестиваля «Осень в Михайловском – 2022». В 2023 году на XVIII Международном книжном форуме «Русский Запад» путеводитель «Пушкинские места Пскова и окрестностей знакомые и незнакомые» был признан победителем конкурса в номинации «Лучшее издание по туризму». В 2024 году проект «Пушкин и Псков» был отмечен как один из лучших издательских проектов на XI Всероссийском Форуме публичных библиотек. А книга «Псковские легенды и предания о Пушкине» была названа в прошлом году на всероссийском конкурсе «Лучшая профессиональная книга года» «лучшим изданием муниципальной библиотеки», а также получила диплом «За вклад в продвижение чтения» на конкурсе «Книга года» на межрегиональном книжном фестивале в Рязани.

Теперь погулять с Пушкиным по Пскову можно и на платформе Artefact, где размещены исторические фотографии псковских локаций, связанных с именем Пушкина, а также современные фото тех же мест. Всего на платформе вы найдёте десять пушкинских псковских локаций с подробным их описанием.

«По подсчетам пушкинистов, Александр Сергеевич 17 раз посещал Псков. Вы узнаете, с кем из псковичей поэт общался, как он отзывался о местных жителях, чем его так раздосадовали псковские ямщики, каким каламбуром встретил его один из псковских священников и какая неизлечимая болезнь заставила Пушкина обратиться в Псковскую врачебную управу», - рассказали библиотекари.

Сам путеводитель «Пушкинские места Пскова и окрестностей знакомые и незнакомые» можно прочитать в электронном виде на сайте ЦБС города Пскова.

Печатный вариант этой книги находится в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, дом 6) и в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва (площадь Ленина, дом 3).