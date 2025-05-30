Культура

Музейщик из «Михайловского» рассказала ульяновцам о Пушкине-спортсмене

Неожиданного Пушкина представила жителям и гостям Ульяновска сегодня, 6 июня, в день рождения поэта, сотрудник Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Анастасия Дадыко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Пушкин-конькобежец на картине Ольги Муратовой «Зимнее катание на озере Маленец». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» одним из центральных событий праздничной пушкинской программы в Ульяновске, в сквере у Литературного музея «Дом Языковых», стала публичная видеолекция, организованная в рамках работы виртуального представительства Пушкинского заповедника в этом филиале местного Областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова.

Лекция Анастасии Дадыко называется «Союз поэзии и атлетизма: отражение спортивных увлечений Александра Пушкина в творчестве поэта и воспоминаниях его современников».

«Близкий друг Пушкина Павел Нащокин отмечал, что «натура могучая, Пушкин и телесно был отлично сложен, строен, крепок...» — рассказала ульяновцам Анастасия Дадыко. — Вторил ему и другой товарищ поэта — Пётр Плетнёв, литературный критик, поэт и журналист. «Летнее купанье было в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе, — вспоминал Плетнёв в статье, писанной для «Современника» и продолжал: — Он был самого крепкого сложения, и к этому много способствовала гимнастика, которою он забавлялся иногда с терпеливостью атлета». Отменный стрелок, наездник, фехтовальщик, пловец — всё это Пушкин! А ещё: шахматист, бильярдист, страстный любитель долгих пеших прогулок, во время которых рождались замыслы, оттачивались строки. Живой, кипучей натуре Пушкина движение было необходимо как воздух», — рассказала сотрудница «Михайловского» в своей трансляции из «Михайловского».

В это же время, рассказали в Пушкинском заповеднике, в сквере у «Дома Языковых» работала игровая зона с традиционными забавами XIX века, а позже в музее провели публичные общественные слушания, речь на которых шла о концепции развития Литературного музея «Дом Языковых», в том числе и о новой пушкинской постоянной экспозиции.

Напомним, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе «Дома Языковых» в Ульяновской области было образовано осенью 2018 года. В его активе на сегодня ряд выставочных проектов, более двадцати лекций, подготовленных и проведённых специалистами «Михайловского», телемосты в формате круглых столов и многое другое.