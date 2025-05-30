Культура

Дни Пушкинской поэзии в Михайловском. ФОТОРЕПОРТАЖ

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры состоялись в деревне Михайловское Пушкиногорского района 7 июня.

Тема этого года — пир. Особенностью праздника стало иммерсивное пространство с множеством уличных театров. Основные мероприятия проходили на поляне в пушкиногорском «Михайловском». Гостей ждало исполнение литературной программы. «Александр Пушкин. Carpe Diem», читает – Федор Степанов, гитара – Олег Бойко, итоговый спектакль Всероссийского проекта «Школьная классика» – «Каникулы Петрова и Васечкина», выступления писателей России, выступление группы Hodila Izba. Более тысячи артистов были задействованы в постановках, спектаклях и интерактивах. Театральные коллективы из районов и муниципальных округов Псковской области показали свои постановки.

Подробнее в фоторепортаже Андрея Николаева.