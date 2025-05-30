Культура

Альберт Жалилов представит программу «Казанова» на террасе псковского отеля «Покровский»

Уникальный вечер — концерт «Казанова» 12+ (о женщинах, мужчинах и любви)» в исполнении Альберта Жалилова, блистательного певца и актёра, заслуженного артиста Татарстана и резидента программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», состоится 15 августа на террасе отеля «Покровский».

Публику ждёт музыкально-драматическое путешествие по следам Джакомо Казановы — великого соблазнителя и авантюриста XVIII века. В сопровождении ансамбля «Экспромт-квинтет» артист проведёт зрителей через Россию, Италию, Францию и Англию, исполняя старинные романсы, страстные баллады и зажигательные песни, среди которых — «Ямщик, не гони лошадей», «Гори, гори, моя звезда», Abballati, «Опавшие листья» и другие музыкальные шедевры.

Программа наполнена искромётными шутками, остроумными диалогами и тонкой лирикой. «Мужчина, говорящий о своей любви словами, есть дурак», — писал Казанова. Поэтому в этот вечер говорить будет музыка — о любви, страсти, приключениях и судьбе.

Концерт на террасе «Покровского» обещает стать не просто культурным событием, а настоящим чувственным путешествием — под открытым небом, в чудесный летний вечер.

Не пропустите — 15 августа, «Покровский», начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.

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