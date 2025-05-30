Народный артист России Владимир Хомяков выступит на органных концертах в Печорах

Народный артист России, солист Челябинской филармонии Владимир Хомяков выступит на органных концертах в Печорах 13 и 14 июня в 16:30, сообщается в группе концертов в соцсети «ВКонтакте».
Фото: органные концерты в Печорах
В программе:
13 июня в 16:30. Иоганн Себастьян Бах.
- Прелюдия до минор BWV 546.1
- Хоральная фантазия Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 («Укрась себя, блаженная душа»)
- Фуга до минор BWV 546.2
- Пастораль BWV 590 (в 4-х частях)
- Трио-соната ми минор BWV 528 (в 3-х частях)
- Хоральная прелюдия «Vater unser im Himmelreich» BWV 762 («Отче наш в Царстве Небесном»)
- Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
14 июня в 16:30. Иоганн Себастьян Бах и музыка наших дней.
- Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
- Прелюдия до минор BWV 546.1
- Петерис Васкс (*1946)
- «Viatore» («Странник»)
- Иоганн Себастьян Бах
- Прелюдия ре мажор BWV 532.1
- Берт Маттер (*1937)
- Хоральная фантазия “Von Gott will ich nicht lassen”
- («Не хочу, чтобы Бог оставил меня»)
- Иоганн Себастьян Бах
- Фантазия соль минор BWV 542.1
- София Губайдулина (1931-2025)
- «Светлое и темное»
- Иоганн Себастьян Бах
- Две прелюдии на хорал “Wer nur den lieben Gott läßt walten” BWV 691, 642
- («Кто вверяет себя любящему Богу»)
- Владимир Хомяков (*1960)
- «Июльская импровизация»
- Иоганн Себастьян Бах – Давид Тимм (*1964)
- Токката – самба ре минор
Адрес: город Печоры, улица Гагарина, 12а Лютеранская церковь Святого Петра.