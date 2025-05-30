Культура

Фестиваль народа сето традиционно пройдёт этим летом в Печорском округе

Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа этим летом. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Мы не можем не поддержать данный фестиваль. Это главное событие в Печорах, Печорском районе. Конечно, праздник состоится», — рассказала Наталия Дубровская.

Она подчеркнула, что фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и направлен на сохранение и развитие культуры народа сето, одного из коренных малочисленных народов России.

«Огромные слова благодарности правительству Псковской области за поддержку коренного малочисленного народа сето, и мы сотрудничаем с районной организацией сето, у нас прекрасный филиал музея-усадьбы сето. Конечно, на этой площадке пройдет фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи", а в гости к нам приедет много людей из разных регионов. Финно-угорский центр привезет своих гостей, Калининградская область, в прошлые годы приезжали представители сето из Красноярского края. Гостей будет много», - заключила директор музея-заповедника.