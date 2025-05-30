Культура

Художники и скульпторы из Китая посетят международный пленэр в Изборске

В музее-заповеднике «Изборск» впервые пройдет международный пленэр с участием художников и скульпторов из Китая. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Идея проведения пленэра родилась благодаря поддержке наших китайских друзей. Художники и скульпторы из Китая и стран АСЕАН создадут произведения, посвященные России, которые будут представлены на выставке в нашем выставочном зале», — рассказала Наталия Дубровская.

Она отметила, что пленэр пройдет при поддержке отделения Союза художников Санкт-Петербурга и Академии художеств имени Репина, выпускниками которой являются многие участники.

«Это уникальная возможность увидеть Изборск глазами иностранных художников. Параллельно с основным пленэром пройдет и детский пленэр, что позволит юным талантам проявить себя», — добавила директор музея-заповедника.

Мероприятие станет важным событием в культурной жизни региона и укрепит международные связи в сфере искусства.