Художники и скульпторы из Китая посетят международный пленэр в Изборске

В музее-заповеднике «Изборск» впервые пройдет международный пленэр с участием художников и скульпторов из Китая. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.
Она отметила, что пленэр пройдет при поддержке отделения Союза художников Санкт-Петербурга и Академии художеств имени Репина, выпускниками которой являются многие участники.
«Это уникальная возможность увидеть Изборск глазами иностранных художников. Параллельно с основным пленэром пройдет и детский пленэр, что позволит юным талантам проявить себя», — добавила директор музея-заповедника.
Мероприятие станет важным событием в культурной жизни региона и укрепит международные связи в сфере искусства.