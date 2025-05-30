Культура

Псковский музей открывает виртуальную выставку, посвященную участникам Парада Победы

В преддверии 80-летия со дня проведения первого Парада Победы Псковский музей-заповедник открывает виртуальную выставку, посвященную псковичам, ставшим участниками Парада, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображения: Псковский музей-заповедник

Псковичи — участники Парада Победы 24 июня 1945 года. Часть первая:

Василий Артюх (1914–1998)

Родился в 1914 году в станице Наберджаевской Крымского района Краснодарского края. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Воевал под Одессой, в Крыму, на Северо-Кавказском, Юго-Восточном, Сталинградском, Донском, Центральном, Брянском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах.

С 1941 по март 1943 года командир орудия 422-го гаубично-артиллерийского полка 157-й стрелковой дивизии, с марта 1943 года — командир орудия 154-го гвардейского артиллерийского полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка 2-го Белорусского фронта.

В Пскове проживал с 1947 года. В 1946–1958 годах проходил сверхсрочную службу в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. До выхода на пенсию работал в учебном центре областного комитета ДОСААФ.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Борис Боровко (24.08.1922 – 09.09.1988)

Родился 24 августа 1922 года в деревне Жижица Куньинского района. В Красной Армии с августа 1940 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Летчик 2-й авиационной эскадрильи 76-го гвардейского штурмового Мелитопольского Краснознаменного авиационного полка 1-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной ордена Суворова штурмовой авиадивизии 3-го Белорусского фронта.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

Демобилизовался в 1947 году в звании старшего лейтенанта. С 1958 года проживал в городе Новосокольники. До 1982 года работал корреспондентом газеты «За урожай», был членом Союза журналистов СССР. Трагически погиб в сентябре 1988 года.

Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина».