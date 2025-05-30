Культура

Представители разных национальностей празднуют в «Михайловском» День России

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 11 июня, в канун Дня России, проходит акция «Дорога к Пушкину — наша общая дорога!». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это проект, который Пушкинский заповедник претворяет в жизнь совместно с Псковским областным центром народного творчества. Впервые подобная акция состоялась в музее в 2022 году.

Акция «Дорога к Пушкину — наша общая дорога!» (2022). Фото из архива информслужбы музея-заповедника «Михайловское»

Участниками «Дороги…» традиционно становятся представители различных национальных объединений, проживающие на территории Псковской области. В нынешнем году это порядка восьмидесяти человек из десяти организаций — псковской общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту», еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Ицхак» («Милосердие»), литовского культурно-творческого общества «Гинтарас», религиозной организации «Старообрядческая поморская община» Древлеправославной поморской церкви, центра чеченской культуры «Барт», псковской областной общественной организации «Землячество Дагестана», городской национально-культурной автономии финнов-ингерманландцев «Пикку инкери», печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», киргизской и туркменской диаспор.

Участники «Дороги…» уже возложили цветы к могиле А. С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре, к могилам солдат Великой Отечественной на Братском захоронении в посёлке Пушкинские Горы, а также к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья» на площади перед Научно-культурным центром Пушкинского заповедника. Они побывали на мультимедийной программе в новом, уникальном экспозиционном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», а также на экспозиционно-просветительской программе «Быть достойным Великой Победы».

Во второй половине дня в программе «Дороги к Пушкину…» — поездка в музей-усадьбу поэта «Михайловское»: экскурсия и музыкально-поэтический вечер «В царстве Лукоморья» в выставочном зале «Льняной амбар». Участниками этого мини-концерта станет семейный ансамбль «Казачата» из Псковского района, отметили в музее-заповеднике.

И кульминацией пушкинского дня станет традиционное развёртывание флага нашей страны. Эта часть праздника с участием национальных диаспор получила название «Россия — моя страна», рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».