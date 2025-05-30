Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ансамбль на террасе «Покровского»
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Господин Рейтингомер
нейросети для предпринимателей
Что делать При укусе клеща
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Псковская область 80-летие Победы
Легкая кухня Ягодный пудинг
Правила электробезопасности
ТОС инструкция применения
Агростартапы Псковской области
Лев в клетке
ПЛН 25 лет
Задержание ректора ПсковГУ
Новая веха профсоюзов
 
 
 
ещё Культура 30.05.2025 10:130 Глеб Травин — «кругостранное» путешествие на велосипеде. «Разговоры о важных». ВИДЕО 11.06.2025 18:400 Узнать о боевом пути более 100 работников псковского музея можно на новой выставке 11.06.2025 17:440 Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках 11.06.2025 15:530 Представители разных национальностей празднуют в «Михайловском» День России 11.06.2025 15:180 Выставка из Изборска откроется в Крыму в День России 11.06.2025 14:420 Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» откроется в Изборске
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:393 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 04.06.2025 17:500 Прокуратура проводит разбор ситуации, возникшей на ОГЭ в псковской школе 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 10.06.2025 15:125 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Узнать о боевом пути более 100 работников псковского музея можно на новой выставке

11.06.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Открытие выставки «Сотрудники Псковского музея – участники Великой Отечественной войны» состоялось в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект готовился на основе архивных и семейных документов. Он повествует о боевом пути ветеранов Великой Отечественной войны, в разные годы и на разных должностях работавших в Псковском музее. Участие в открытии выставки приняли автор-куратор проекта, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Юрий Конов и заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника Эльвира Королева. Она отметила, что экспозиция работает уже много лет, но с каждым годом расширяется. 

«Нашим коллегам-музейщикам выпала невероятно сложная, героическая судьба. Кто-то ушёл на фронт прямо из стен музея, кто-то после вернулся в музей и восстанавливал город. Все они многое сделали для того, чтобы память о тех событиях осталась с нами, людьми следующих поколений, навсегда», - рассказала Эльвира Королева.

 

Родственники героев экспозиции Анатолия Голозова и Бориса Крицкова также посетили открытие. Дочь Бориса Крицкова Марина Иванова поделилась воспоминаниями о работе отца.

«Огромное спасибо сотрудникам музея за такое внимание к папе! Ещё большее внимание он заслужил при жизни, потому как вёл работу среди учащихся, даже в Адыгее, где у него был небезызвестный Хамзет Капов», - подчеркнула Марина Иванова.

 

Автор-куратор проекта «Сотрудники музея на фронтах Великой Отечественной» Юрий Конов отметил, что на данный момент известно о более сотни музейщиках-ветеранах Великой Отечественной войны, которые работали в Псковской музее-заповеднике, но это лишь часть.

По окончании церемонии открытия Юрий Конов провёл экскурсию для гостей выставки, которая является частью экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Теги: #псковский музей заповедник #80-летие победы #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 183 человека
11.06.2025, 19:000 Концерты в честь Дня России пройдут в торговых центрах Пскова 11.06.2025, 18:400 Узнать о боевом пути более 100 работников псковского музея можно на новой выставке 11.06.2025, 18:400 Просто космос! 11.06.2025, 18:230 «Гайд-парк»: Сотрудник филиала центра «Воин» Андрей Ключко об общественной работе и политических амбициях. ВИДЕО
11.06.2025, 18:220 Псковича заключили под стражу за покушение на убийство сожительницы в спортклубе 11.06.2025, 18:200 Провести День России в Изборске предлагают псковичам и гостям региона 11.06.2025, 18:190 К встрече воздухоплавателей в Великих Луках Почта России выпустила памятный штемпель 11.06.2025, 18:170 Колумбийские кофейные зерна не попали в РФ через границу в Псковской области
11.06.2025, 18:150 В ВЛГАФК открылись мемориальные стенды, посвященные героям войны 11.06.2025, 18:120 «Квадратные метры»: Анализ финансовых инструментов при покупке квартир 11.06.2025, 18:110 Размер госдолга Псковской области находится в допустимых пределах — Александр Котов 11.06.2025, 18:090 На территории 22 личных подсобных хозяйств в Псковской области отменили карантин
11.06.2025, 18:070 Орден Александра Невского вручили в Пскове 237-му полку дивизии ВДВ 11.06.2025, 18:020 День России в Псковском филиале Университета ФСИН встретили торжественным построением 11.06.2025, 17:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 июня 11.06.2025, 17:490 Фестиваль «Виноград» можно привести как пример культуры питья — Александр Котов
11.06.2025, 17:470 Армен Мнацаканян посвятил рабочую поездку в Новоржевский округ вопросам благоустройства 11.06.2025, 17:440 Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках 11.06.2025, 17:320 Работник дорожной организации в Пскове спрыгнул с крана и подвернул ногу 11.06.2025, 17:290 Оползень сошел в полосе отвода дороги в локнянской деревне Барсуки
11.06.2025, 17:190 Андрей Ключко: Ветераны СВО заслуживают доверия народа 11.06.2025, 17:050 Александр Котов выступит наставником кадровой программы «Герои земли Псковской» 11.06.2025, 17:030 Подосиновики нашел любитель «тихой охоты» в псковском лесу. ФОТО 11.06.2025, 16:590 СИЗО-2 в Великих Луках отмечает 80-летие со дня образования
11.06.2025, 16:510 Многие предприятия ЖКХ в регионе находятся в предбанкротном состоянии — Александр Котов 11.06.2025, 16:460 Проект о допуске студентов к педагогической деятельности приняли в первом чтении ГД 11.06.2025, 16:422 Реплика Константина Калиниченко: Лев в клетке 11.06.2025, 16:390 Псковская область вошла в число 23 регионов, которым ЦИК разрешила использовать ДЭГ
11.06.2025, 16:270 Суд отказался обязывать собственника снести «Шашлычный дворик» в Острове 11.06.2025, 16:220 Автомобиль наехал на падающее дерево в Пскове 11.06.2025, 16:060 Причины задержки строительства экотехнопарка назвал Александр Котов 11.06.2025, 15:530 Представители разных национальностей празднуют в «Михайловском» День России
11.06.2025, 15:500 В Псковском районе началось строительство инфраструктуры для догазификации деревни Кузнецово 11.06.2025, 15:420 Погода оказывает значительное влияние на покос травы — администрация Пскова 11.06.2025, 15:310 Игорь Дитрих поздравил коллектив Псковской стоматологической поликлиники с профессиональным праздником 11.06.2025, 15:270 Семейный чемпионат по боулингу пройдет в Пскове в честь Дня России
11.06.2025, 15:180 Выставка из Изборска откроется в Крыму в День России 11.06.2025, 15:180 Глава АХО филиала центра «Воин: Мы воспитываем не солдат, а патриотов своей Родины 11.06.2025, 15:060 График работы почтовых отделений в Псковской области изменится на длинных выходных 11.06.2025, 15:021 Александр Котов о реформе здравоохранения: Больницы никто не закрывает
11.06.2025, 14:520 Сбер запустил молодёжные карты в новом дизайне с артом 11.06.2025, 14:510 Министр просвещения РФ: ИИ никогда не сможет заменить учителей 11.06.2025, 14:500 Жители Псковской области перевели мошенникам около 10 миллионов рублей 11.06.2025, 14:480 Андрей Козлов: Псковские аграрии не опасаются за урожай, несмотря на дожди
11.06.2025, 14:420 Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» откроется в Изборске 11.06.2025, 14:380 Узнать историю Запсковья приглашают 13 июня 11.06.2025, 14:221 Льва Шлосберга* отправили под домашний арест 11.06.2025, 14:160 Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и «Госуслуг»
11.06.2025, 14:140 Кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 12 июня 11.06.2025, 14:120 Представители бизнеса в Пскове обсудили поддержку военнослужащих 11.06.2025, 13:520 Россиянка не смогла дозвониться до дочери и обнаружила ее труп 11.06.2025, 13:500 Режим работы на праздничных выходных опубликовал Псковский музей-заповедник
11.06.2025, 13:480 Николай Козловский принял участие в заседании совета Ассоциации малых и средних городов РФ 11.06.2025, 13:425 Александр Котов о «деле Льва Шлосберга*»: Суд разберется 11.06.2025, 13:360 Кубок Победы по шахматам остался в Пскове 11.06.2025, 13:321 Александр Котов: Если от чиновников депутату приходят отписки, я обязательно подключаюсь
11.06.2025, 13:190 Псковский музей открывает виртуальную выставку, посвященную участникам Парада Победы 11.06.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 11.06.2025, 13:000 Мастер-класс по фитроку проведут на фестивале «Вики-фест» в Пскове 11.06.2025, 12:551 В Новгородской области задержан украинец, готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО
11.06.2025, 12:521 Фестиваль «Хельга» пройдет в псковской деревне Выбуты в июле 11.06.2025, 12:470 Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский-2025» 11.06.2025, 12:450 Опубликован график работы псковских больниц на длинные выходные 11.06.2025, 12:430 На концерт органной музыки «Звук. Тёмные искры» приглашают псковичей 15 июня
11.06.2025, 12:390 Росгвардейцы предотвратили хищение спиртного из магазина в Пскове 11.06.2025, 12:320 Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» 11.06.2025, 12:240 Более 22 тысяч человек побывали в музеях-усадьбах «Михайловского» в дни Пушкинского праздника-2025 11.06.2025, 12:220 Борис Елкин торжественно вручил паспорта юным псковичам в преддверии Дня России
11.06.2025, 12:182 В зал судебного заседания по делу Шлосберга* пригласили главу партии «Яблоко» 11.06.2025, 12:130 Игорь Сопов станет наставником в программе «Герои земли Псковской» 11.06.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с сотрудником филиала центра «Воин» Андреем Ключко 11.06.2025, 12:010 Движение транспорта ограничат в Пскове 15 июня из-за проведения велогонки
11.06.2025, 11:510 Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет 11.06.2025, 11:420 Баня «Гельдт» в Пскове уйдет в технический отпуск до августа 11.06.2025, 11:400 «Беседка»: «Вики-фест» в Пскове. ВИДЕО 11.06.2025, 11:370 В Пскове могут завести уголовное дело на 21-летнюю девушку за повторное пьяное вождение авто
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru