Культура

Узнать о боевом пути более 100 работников псковского музея можно на новой выставке

Открытие выставки «Сотрудники Псковского музея – участники Великой Отечественной войны» состоялось в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект готовился на основе архивных и семейных документов. Он повествует о боевом пути ветеранов Великой Отечественной войны, в разные годы и на разных должностях работавших в Псковском музее. Участие в открытии выставки приняли автор-куратор проекта, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Юрий Конов и заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника Эльвира Королева. Она отметила, что экспозиция работает уже много лет, но с каждым годом расширяется.

«Нашим коллегам-музейщикам выпала невероятно сложная, героическая судьба. Кто-то ушёл на фронт прямо из стен музея, кто-то после вернулся в музей и восстанавливал город. Все они многое сделали для того, чтобы память о тех событиях осталась с нами, людьми следующих поколений, навсегда», - рассказала Эльвира Королева.

Родственники героев экспозиции Анатолия Голозова и Бориса Крицкова также посетили открытие. Дочь Бориса Крицкова Марина Иванова поделилась воспоминаниями о работе отца.

«Огромное спасибо сотрудникам музея за такое внимание к папе! Ещё большее внимание он заслужил при жизни, потому как вёл работу среди учащихся, даже в Адыгее, где у него был небезызвестный Хамзет Капов», - подчеркнула Марина Иванова.

Автор-куратор проекта «Сотрудники музея на фронтах Великой Отечественной» Юрий Конов отметил, что на данный момент известно о более сотни музейщиках-ветеранах Великой Отечественной войны, которые работали в Псковской музее-заповеднике, но это лишь часть.

По окончании церемонии открытия Юрий Конов провёл экскурсию для гостей выставки, которая является частью экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».