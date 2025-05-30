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Культура

Органный концерт «От Баха до Эскеша» состоится в Пскове

18.06.2025 11:50|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки «От Баха до Эскеша» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 22 июня в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви

На концерте выступит петербуржская органистка Елизавета Иванова, студентка 4 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Специального фортепиано», лауреат всероссийских фортепианных и органных конкурсов.

В программе концерта прозвучат духовные и светские произведения XVIII-XXI века: немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, Якоба Людвига Феликса Мендельсона, немецкого композитора-романтика и органиста XIX столетия, автора «Свадебного марша», Шарля-Мари Видора, французского композитора-симфониста и органиста XIX-XX века, Микаэла Леоновича Таривердиева, советского и российского композитора и органиста XX века, известного как автора музыки к 132 кинофильмам, и Тьерри Эскеша, современного французского композитора и органиста, автора духовной музыки, развивающего традиции григорианского пения.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Источник: Псковская Лента Новостей
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