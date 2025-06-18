Культура

Выставка аналоговой фотографии Александра Земскова открылась в Пскове

Выставка аналоговой фотографии Александра Земскова открылась в Центральной городской библиотеке Пскова 21 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

На выставке представили более 20 работ в жанре фотоэссе. Выставку предоставила вдова фотографа – Лидия Земскова.

Открывая выставку, в библиотеке отметили, что через три дня Александру Земскову могло бы исполниться 73 года и что прошлая его выставка состоялась в 2010 году благодаря художнику Анатолию Жбанову, который и познакомил библиотекарей с этим фотографом.

«Вспоминая про коллегу, фотограф Игорь Соловьёв сказал, что это был "просто талантливый человек", который всегда носил с собой фотоаппарат, и что Земсков - последний из псковских фотографов, который так и не перешёл на цифру. Вот почему все представленные в читальном зале библиотеки на Конной фотографии "дорого стоят". Ведь это "ручной фотошоп": очень кропотливая работа мастера не только над построением кадра, но и с проявкой плёнки и фотопечатью», - сообщили в библиотеке.

Александр Земсков родился в Санкт-Петербурге 23 июня 1952 году в семье военнослужащего. Его мама была родом из погоста Выбуты Тямшанской волости Псковского района. С 1957 года Александр жил в Пскове. Фотографией он начал заниматься с 1985 года. Этому искусству он учился в клубе «Фрагмент» у Игоря Соловьева и Татьяны Даниловой. Он также дружил с фотографом Сергеем Афанасьевым. Снимал среднеформатными камерами: Мамия, Пентакон и Никон FM-3А. Был членом Союза фотохудожников России и участником псковского общественного регионального движения «ПсковАрт». В 1987 году в Берлине на Международном конкурсе «Ассофото» Александр занял 4-е место в номинации «Пейзаж». В Нарве в 1988 году на фотоконкурсе «Мини-фото» его коллекция работ заняла 1-е место.

Выставка его фоторабот в читальном зале библиотеки на Конной продлится до 15 июля.