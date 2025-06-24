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Культура

Гастроли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера анонсирует музей-заповедник «Михайловское»

26.06.2025 11:15|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина сегодня, 26 июня, опубликована гастрольная афиша санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Показы в «Михайловском» в нынешнем году запланированы на период с 19 по 30 сентября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Сцена из спектакля «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фото здесь и далее из официального сообщества театра «Пушкинская школа» в социальной сети

В афишу, как она свёрстана на сегодняшний день, вошло одиннадцать названий; три из них — премьеры по произведениям Пушкина. Так, псковичи и гости региона в первый день гастролей-2025 смогут увидеть новые «Маленькие трагедии», а затем, 26 сентября — «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» (режиссёр — Денис Волков) и 28 сентября — спектакль «Выстрел. Метель» по «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» (сценарий и постановка Павла Сергиенко). Кроме того, петербургские артисты решили повторить в «Михайловском» ещё одну свою относительно недавнюю пушкинскую работу — «Сказку о золотом петушке».

Сцена из спектакля «Выстрел. Метель»

В «Михайловском» отметили, что с особым чувством ждут новые пушкинские постановки петербургской труппы. О своих планах инсценировать «Сказку о мёртвой царевне…» Владимир Рецептер рассказывал в музее ещё в прошлый свой визит, в 2024 году. Теперь в репертуаре петербургского театра есть «полное сценическое собрание сказок Пушкина». Обращение мэтра и его воспитанников к «Метели» и «Выстрелу» также не случайно: Владимир Рецептер давно размышляет «…о судьбе и случае, о человеческой самонадеянности и Божьем провидении» — темах, которые так ярко прописаны в этих пушкинских сюжетах. Кроме того, по мнению театральных критиков, уже видевших премьерные работы «Пушкинской школы» в Петербурге, эти спектакли изобилуют интересными исполнительскими открытиями, в том числе — среди молодых актёров.

В музее отметили, что в афише нынешнего года широко обозначен не только Пушкин. Зрителям представят и шекспировскую драматургию («Гамлет» и «Укрощение строптивой»), и инсценировки по Гоголю («Невский проспект», «Ревизор»), и грибоедовское «Горе от ума», и столь любимую публикой «Свадьбу Кречинского» по комедии Александра Сухово-Кобылина, и «Казанову» по пьесам Марины Цветаевой.

Важно, что большая часть предложенных для гастролей в «Михайловском» спектаклей — сценическое прочтение произведений из школьной программы по русской литературе. Билеты на них юные зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут получить за государственный счёт — по программе «Пушкинская карта». В заповеднике особо подчеркнули, что на гастроли Владимира Рецептера в Святогорье традиционно приезжает много подростков и молодёжи. Так, на показах санкт-петербургского театра в прошлом году побывали школьники и учащиеся специальных учебных заведений из Пскова и Пушкинских Гор, а также из Новоржевского, Пыталовского, Опочецкого, Псковского, Себежского, Великолукского, других районов Псковской области. При этом многие школы изыскали возможность привезти своих воспитанников в театр не единожды, а три-пять раз. Всего же на гастролях «Пушкинской школы» в «Михайловском» в 2024 году побывало 2 565 человек.

В музее также уточнили, что в нынешнем году традиционные выступления театра Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут организованы в двенадцатый раз. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён более тридцати лет назад, в феврале 1994 года

С полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Источник: Псковская Лента Новостей
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