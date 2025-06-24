Культура

Жительница Великих Лук стала участницей арт-кластера «Таврида»

Псковский регион на летней школе «Таврида.АРТ», посвященной 90-летию актёра и режиссёра Олега Табакова, представляла Анастасия Евдокимова из Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Летняя школа академии «Меганом», посвящённая 90-летию театрального актёра и режиссёра Олега Табакова, проходила в Крыму. Она объединила четыре арт-школы: театра для самых маленьких, инклюзивного театра, режиссуры событий и появившуюся впервые арт-школу «Земский работник культуры».

На арт-кластере встретились более двухсот молодых режиссёров, театральных руководителей и культурных деятелей. Они делились опытом, приобретали новые знания и навыки для творческого и профессионального развития. Семь дней участники работали над своими проектами при поддержке экспертов и мастеров театрального искусства.

«Эмоции зашкаливают! Знакомство с невероятными людьми, с которыми дышим одним воздухом. Это просто космос! Олег Табаков говорил: "Талант – это как искра Божия. Задача человека – не загасить ее". Здесь, на Тавриде, мы все стараемся раздуть эту искру!» – поделилась эмоциями Анастасия Евдокимова.

Летние школы «Тавриды» всегда имеют общую тему. В этом году главным вектором стали «Герои» – великие деятели культуры, искусства и науки: Петр Чайковский, Иван Айвазовский, Олег Табаков, Аркадий Гайдар, Игорь Курчатов и другие.