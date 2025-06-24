Культура

Как сплести кольчугу, рассказали в Псковском музее

Как сплести кольчугу, рассказали в Псковском музее-заповеднике.

«Сегодня кольчужный мастер, участник специальной военной операции и друг Псковского музея Михаил Игоревич Каратыш расскажет вам об истории кольчужного доспеха и продемонстрирует, как самому "сплести" себе такую броню», - отметили в музее.

Увидеть кольчугу в действии псковичи смогут на фестивале «Довмонт Псковский».

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».