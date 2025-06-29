Культура

Поганкины палаты в Пскове закрыты на выходной 30 июня

Выходной день проходит на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 30 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня не работают следующие объекты Псковского музея-заповедника:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить: