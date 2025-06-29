Культура

Легенды и факты Партизанского края

В Псковской областной научной библиотеке им. В.Я.Курбатова начала работу историко-публицистическая выставка «Легенды Партизанского края». На нескольких стендах - фотографии и короткие тексты о том, как шла работа над одноименной документальной кинолентой о жизни псковских партизан. Подробности о проекте узнала Псковская Лента Новостей.

О партизанах знают мало

Открыл выставку ее автор - журналист, сценарист и писатель из Петербурга Анатолий Аграфенин. «Очень ответственная миссия представить свой проект на родине партизанского движения - в Псковской области», - сказал он.

И рассказал о том, как родилась идея: «Мы готовим фильмы о блокадном Ленинграде, и, думая об очередной картине, нам хотелось найти тему, не очень известную в Петербурге. Я узнал, что в Дедовичах Псковской области открыли музей партизанской славы. Как человек советского поколения, я знаю, что было большое партизанское движение. Но, к сожалению, молодежь в Петербурге и Москве о партизанах знает мало. Между тем, партизаны воевали на территории Ленинградской области, в которую на тот момент входили Псковский и Новгородский районы», - пояснил он.

Отряды выполняли боевые задания под командованием штаба партизанского движения, организованного в Ленинграде в первые дни блокады. «То есть они не просто сами по себе громили немцев в лесах. Они воевали так же, как бойцы Красной Армии, как краснофлотцы, чтобы как можно быстрее освободить Ленинград от блокады и нанести максимальный ущерб врагам», - пояснил Анатолий Аграфенин.

По его словам, в партизанском движении, которое возникло в первые годы войны, было очень много стихийного. «В Ленинградской области, под которой я подразумеваю Псковскую и Новгородскую, тоже все начиналось от возмущения народа, люди уходили в леса. Но в наших северных краях в помощь стихийным партизанским отрядам из Ленинграда направлялись профессиональные бойцы, которые учили бывших колхозников и сельскую интеллигенцию выживать в экстремальных условиях в лесу, обращаться с оружием, подрывному делу, связи», - рассказал автор проекта.

Писатель отметил, что партизанское движение на территории современной Псковской области стало очень мощной силой, которая действительно помогла снизить натиск на Ленинград и помочь освободить его от вражеской блокады. «Причем, на каждом этапе была своя очень важная задача. Например, когда уже готовилось полное освобождение города от блокады, перед партизанами поставили задачу полностью блокировать поставки оружия, продовольствия, живой силы и техники в прифронтовые районы, чтобы немцы не имели возможность получать пополнение. Вторая важная миссия - сделать все возможное, чтобы немцы не угоняли к себе в тыл (в Германию, Польшу, Литву, Латвию) местных жителей. И речь в этой ситуации идет о десятках тысяч спасенных людей», - заметил он.

Псков - первый город, где проходит выставка «Легенды Партизанского края». «Наша цель - не просто подготовить выставку и выпустить фильм, а достучаться до каждого зрителя. Мы планируем говорить с молодежью. Это может быть большая аудитория на 500 человек, как в молодежном центре в Кронштадте или зал на 20-30 человек, как в библиотеке в Тихвине. Но мы в течение этого года будем ездить, рассказывать, показывать. Хотел начать именно с Пскова, чтобы вы посмотрели выставку в тестовом режиме - может быть, будут какие-то предложения и замечания», - пояснил Анатолий Аграфенин.

Ящик волшебства

В организации выставки помог пскович - редактор псковской газеты «Курьер» Олег Константинов. «Ничего бы этого не было, если бы у меня не было однокурсника Олега Константинова, с которым мы больше 40 лет дружим. Мы, два журналиста, все время обменивались информацией. Он занимался партизанским проектом, я занимался блокадой Ленинграда. И когда открывали в Дедовичах музей, я первым делом позвонил Олегу», - рассказал он.

Дело в том, что Олег Константинов участвовал в поисковых экспедициях со студенческих лет. Он познакомился с партизаном Иваном Виноградовым, который рассказал о том, как они выпускали газеты. «Когда начались карательные экспедиции, типографию, которая была у партизан, спрятали. Иван Виноградов всю оставшуюся жизнь ее искал, но, к сожалению, не нашел. И Олег проникся этой темой и тоже искал типографию. Ему начали помогать ребята из поискового отряда. И когда он уехал на работу в Псков, получил сообщение, что типографию нашли. Вот такое счастливое завершение многолетней эпопеи. И тема типографии тоже будет в нашем фильме», - сообщил автор проекта.

Также в подготовке выставки и фильма были использованы несколько десятков фотографий из Санкт-Петербургского архива историко-политических документов. Анатолий Аграфенин отметил, что партизанские архивы были рассекречены всего несколько лет назад. «До этого времени я вообще ничего не знал. Конечно, какие-то документы добывали, благодаря воспоминаниям участников партизанского движения. Но огромное количество - 90 тысяч дел - рассекречены буквально в начале 20-х годов этого века. И большинство этих документов не касалась рука исследователя. Сколько открытий еще нас ждет! Сейчас мы открываем этот ящик … не Пандоры, а какого-то волшебства. Мы узнаем много интересного, нового, совершенно неожиданного», - уверен он.

А история партизанского движения - это летопись ежедневного подвига. Писатель напомнил об одном из значимых событий, когда в блокадный Ленинград, преодолев две линии фронта и десятки километров, прибыл партизанский обоз с продуктами. В 70-е годы одна лыжная команда смогла повторить этот путь. С тех пор никто по пути партизанского обоза от начала до конца не прошел. Это очень сложно. А в 1942 году люди прошли, 225 подвод - длинный караван. Конечно, немцы бы его заметили с воздуха, потому что патрулировали воздушное пространство. Но Харченко разбил обоз на семь потоков, и благодаря этому, все подводы были доставлены. Причем, партизаны накормили не только блокадников - часть продуктов была отправлена на передовую.

Историю о знаменитом партизанском обозе увидят и зрители, которые придут на премьеру фильма «Легенды партизанского края». Показ документальной ленты планируется в псковской библиотеке в сентябре.

В заключении мероприятия Анатолий Аграфенин передал в дар библиотеке свои книги. Одно из изданий - «Зеленый пояс славы». «Книга посвящена мемориальному комплексу, который воздвигнут в 1965 году вокруг Ленинграда тогдашнего. Его инициатор Михаил Дудин, наш прославленный поэт. Он предложил ставить вокруг Ленинграда не только памятники из бронзы, металла, камня и бетона, но и сажать парки и аллеи. Чтобы вся линия фронта, которая окружала Ленинград, зазеленела зеленым кольцом», - рассказал о книге писатель.

Другие четыре книги посвящены Дороге жизни. «Во время блокады маленький кусочек земли на южном побережье Финского залива мы не отдали немцам, и он был как островок во вражеском кольце. Чтобы наладить жизнь на этом островке, туда была пущена из Ленинграда трасса по льду Финского залива. Не напрасно бились за этот плацдарм, потому что оттуда началось наступление, которое сняло блокаду Ленинграда. Этой теме я посвятил четыре книги, написанные в разные годы», - пояснил Анатолий Аграфенин.

Также на площадке Псковской областной научной библиотеки продолжает работу планшетная выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. В её основе – самые распространённые и опасные заблуждения о событиях Великой Отечественной войны и их опровержение, опирающееся на конкретные исторические документы. Проект реализован благодаря сотрудничеству губернатора Псковской области, председателя регионального Совета отделения Российского исторического общества Михаила Ведерникова с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда «История Отечества» Русланом Гагкуевым. Также на площадке Псковской областной научной библиотеки продолжает работу планшетная выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. В её основе – самые распространённые и опасные заблуждения о событиях Великой Отечественной войны и их опровержение, опирающееся на конкретные исторические документы. Проект реализован благодаря сотрудничеству губернатора Псковской области, председателя регионального Совета отделения Российского исторического общества Михаила Ведерникова с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда «История Отечества» Русланом Гагкуевым.

Выставки работают на первом этаже в пространстве «Аквариум» в часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой