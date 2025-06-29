Культура

Съемки семейного сериала «Красная книга народов России» прошли в Изборске

На территории музея-заповедника «Изборск» прошли натурные съемки нескольких эпизодов семейного сериала «Красная книга народов России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, действие третьей серии, рабочее название которой «Сето и голос реки», происходит во время Великой Отечественной войны, летом 1944 года, в Изборске и его округе.

Фотографии: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Съемочная группа работала в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово, в экспозициях музея-заповедника «Изборск», в Изборской крепости и на Словенских ключах.

Режиссер сериала – известный российский актер и режиссер Дмитрий Буренков, продюсер – Анна Антонова, в главной роли – народный артист России Сергей Никоненко.

Просветительский кинопроект для семейной аудитории осуществляется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и призван познакомить детей и родителей с коренными народами России и их удивительным миром сказок и легенд.