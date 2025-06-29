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В преддверии Дня семьи, любви и верности в Пскове проходят мастер-классы и квесты

06.07.2025 15:40|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Палатах у Сокольей башни в Пскове проходят экскурсии, мастер-классы и квесты. Во дворе работают площадки с уличными играми, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике. 

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Также до 8 июля в главном здании музея и во Дворе Постникова будут работать тематические фотозоны. «Ждём ваши яркие семейные кадры», - обратились к гостям в музее. 

 

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Впервые он официально отмечался в 2008 году, который был объявлен в России Годом семьи. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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