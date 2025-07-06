Культура

Цветок папоротника искали накануне Ивана Купалы в Вечаше

Ивана Купалу отпраздновали в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Ежегодно летом мы проводим праздник Ивана Купалы. Он всегда собирает много желающих прикоснуться к волшебному, доброму и светлому», - рассказала сотрудник музея Светлана Терещенко.

Преодолевая препятствия, гости отправились на поиски символа праздника Ивана Купалы – цветка папоротника, водили хороводы, плели венки из полевых цветов и трав. Все желающие повязали на березу ленты и загадали желание. Особо ярким моментом праздника стали прыжки через костер. Завершилась поездка дружеским чаепитием в стиле XIX века. Сотрудники музея провели для посетителей экскурсию по усадьбе, рассказав о жизни и творчестве Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше.

«Мы первый раз на этом празднике. Я и дочь научились плести венки, первый раз в жизни прыгали через костер. Мы очень рады, что есть такая возможность вернуться к своим истокам», - поделилась впечатлением гостья мероприятия Татьяна.