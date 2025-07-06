Культура

На террасе псковского отеля «Покровский» пройдёт музыкально-драматический вечер

Концерт «Казанова (о женщинах, мужчинах и любви)» в исполнении Альберта Жалилова — заслуженного артиста Татарстана, резидента программы «Романтика романса» (телеканал «Культура») — пройдёт 15 августа на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Вместе с Альбертом Жалиловым выступит «Экспромт-Квинтет» — коллектив, покоривший сцены России и мира, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Альберт Жалилов и «Экспромт-Квинтет» перенесут зрителей в эпоху Джакомо Казановы — великого авантюриста и романтика XVIII века. В программе прозвучат старинные романсы, страстные баллады и зажигательные композиции, среди которых:

«Ямщик, не гони лошадей»

«Гори, гори, моя звезда»

Abballati

«Опавшие листья»

и другие шедевры, раскрывающие тему любви, страсти и приключений.

«Экспромт-Квинтет» - уникальный голос Петербурга, в состав входят: Андрей Демидов (балалайка), Илья Матвеев (домра), Сергей Погурцев (баян), Константин Ильгин (гитара), Гай Давтян (контрабас). Ансамбль занимает особое место в музыкальном мире. Их уникальный тембр — это гармония академических и народных инструментов, а репертуар простирается от классики и барокко до джаза и эстрады.

Коллектив выступал на лучших площадках Санкт-Петербурга, гастролировал в Великобритании, Дании, США, Франции, Швейцарии и других странах, покоряя публику виртуозностью и артистизмом.

«Артисты ансамбля — высокоталантливые музыканты, владеющие всеми стилями. Моё сотрудничество с ними приносило не только творческое удовлетворение, но и особый успех у публики», - отмечает композитор Сергей Слонимский.

Концерт на террасе «Покровского» станет не просто музыкальным событием, а чувственным путешествием — под звёздами, в атмосфере летнего вечера. Билеты можно купить по ссылке.

Возрастная категория 12+

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