Культура

Мероприятие «Все начинается с семьи» состоялось в псковском музее

Семейный праздник «Все начинается с семьи» организовали в Псковском музее-заповеднике в преддверии Дня семьи, любви и верности в Палатах у Сокольей башни 7 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для гостей праздника подготовили разнообразную программу с экскурсиями, мастер-классами и квестом.

«Для нас большое счастье перед таким важным для каждого человека праздником проводить подобные акции в музее. Для гостей работали сразу несколько площадок, где родители с детьми смогли провести время вместе за созданием игрушек из джута, семейного герба и "домика" из фетра. Спасибо участникам за интерес к мероприятию!» – отметила заведующая сектором «Музейный образовательный центр» Елена Коваль.

Помимо мастер-классов в здании Палат у Сокольей башни посетители познакомились с интерьером крестьянской избы и с историей народного быта и обрядовыми традициями Псковской земли.

Также в рамках мероприятия прошла премьера квеста по кованой механике. Отгадав старинные загадки и шарады, участники изучили необычное устройство кованых фигур, которые украшают пространство белокаменных Палат. Квест для гостей провела режиссер массовых мероприятий Псковского музея Ольга Гущина.

В музее отметили, что до 8 июля в Главном здании и во Дворе Постникова работают тематические фотозоны с ромашками для семейных снимков.