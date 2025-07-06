Культура

До конца приема заявок на участие в программе «Земский работник культуры» осталась неделя

Одна неделя остаётся до окончания приёма заявок на участие в Президентской программе поддержки сотрудников культуры «Земский работник культуры» в 2025 году, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

При трудоустройстве в городах и сёлах Псковской области с численностью жителей до 50 тысяч человек представители творческих, креативных профессий имеют возможность получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Министерство культуры Псковской области утвердило список из 28 вакансий по разным специальностям. Приём заявок открыт до 15 июля 2025 года.

Ознакомиться с полным перечнем должностей и необходимых документов можно на официальном сайте Министерства в разделе «Земский работник культуры».

«Ждём в наших учреждениях культуры талантливых специалистов!» - отметил Михаил Ведерников.