Культура

Делегация из Псковской области участвует в летней школе имени Гайдара в Крыму

С 3 по 9 июля в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» проходит четвёртая летняя школа академии «Меганом». От Псковской области в мероприятии участвуют семь представителей. Все они – победители и участники регионального фестиваля «Российская студенческая весна», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Летняя школа посвящена известному советскому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару.

В рамках школы для участников подготовлены разнообразные образовательные мероприятия, направленные на повышение профессиональных навыков в творческой среде. Так, участники посещали мастер-классы по направлениям вокал, аранжировка и сонграйтинг, совершенствовали своё мастерство в театральных постановках и музыкальных композициях.

Помимо образовательных блоков, ребята принимали активное участие подготовке к финальному концерту, демонстрируя высокий уровень подготовки и желание развивать своё творческое начало. Кроме того, представители Псковской области участвовали в кастинге для гастрольного тура «Студвесны».

«Совершенно особенное ощущение, когда оказываешься в этой атмосфере, среди таких же увлеченных, как ты. Особенно запомнился мастер-класс по сонграйтингу — столько тонкостей открылось буквально за пару часов. Спасибо организаторам и Псковской области за такую возможность», - поделилась впечатлениями одна из представителей Псковской области Диана Гашимова.

Школы академии «Меганом» позволяют молодым людям раскрыть творческий потенциал, повысить профессиональные компетенции и обогатить собственный жизненный опыт.

Мероприятие организовано совместно с программой поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна» Российского союза молодёжи и приурочена к столетнему юбилею с момента появления знаменитого псевдонима «Гайдар».