Мурал с поэтом появился в Пушкинских Горах

Мурал с изображением великого писателя Александра Пушкина появился на фасаде бывшего универмага в Пушкинских Горах, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.
Фото здесь и далее: министерство культуры Псковской области
Для украшения мурала было выбрано стихотворение поэта «Деревня»:
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
«Сохранить и популяризировать наследие великого поэта – инициатива владельцев здания. Кстати, мурал украсил бывший универмаг и уже стал новой достопримечательностью», - отметили в министерстве.