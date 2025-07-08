Культура

Мурал с поэтом появился в Пушкинских Горах

Мурал с изображением великого писателя Александра Пушкина появился на фасаде бывшего универмага в Пушкинских Горах, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство культуры Псковской области

Для украшения мурала было выбрано стихотворение поэта «Деревня»:

Приветствую тебя, пустынный уголок,

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,

Где льется дней моих невидимый поток

На лоне счастья и забвенья.

«Сохранить и популяризировать наследие великого поэта – инициатива владельцев здания. Кстати, мурал украсил бывший универмаг и уже стал новой достопримечательностью», - отметили в министерстве.