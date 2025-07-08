Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Битва талантов-2025»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии:

Николай Королев, директор проекта «Битва талантов»,

Милана Егорова, певица, победительница седьмого сезона «Битвы талантов»,

Наталья Широкова, руководитель вокальной студии «Карамелька».

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ними о том, что будет на шоу «Битва талантов-2025». Как проходят кастинги? И какие сюрпризы ожидают зрителей? Об этом и не только — в эфире.

Организаторами проекта «Битва талантов-2025» выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.