Культура

Концерт «Гении барокко и романтический орган» состоится в Пскове 12 июля

Концерт органной музыки из цикла «Гении барокко и романтический орган» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове в субботу 12 июля в 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове

На концерте выступит молодой и талантливый петербуржский органист Иван Мокшин, студент четвёртого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Гении барокко и романтический орган» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XX веков: немецкого композитора эпохи барокко и органиста - Иоганна Себастьяна Баха, датско-немецкого композитора эпохи барокко, скрипача и органиста Николауса Брунса, французского композитора-романтика и органиста XIX столетия, автора «Готической сюиты», Леона Боэльмана, немецкого композитора-романтика и органиста-виртуоза XIX века Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, французского органиста-импровизатора и композитора-симфониста XIX-XX века Луи Виктора Жюля Вьерна и советского и российского композитора и органиста XX столетия, написавшего музыку к 132 кинофильмам, Микаэла Таривердиева.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.