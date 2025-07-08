Культура

На «Битву талантов» в этом году заявляется в основном молодежь — Николай Королев

На «Битву талантов» в этом году заявляется в основном молодежь и дети, рассказал директор проекта Николай Королев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«На данный момент пул участников очень разный. Начиная от 5-летних, которые уже очень профессионально выглядят на сцене на фоне других участников, и заканчивая теми, кому уже глубоко за 20. Взрослых участников, которым 40 или 45, пока нет, но мы очень ждём и надеемся, что такие участники появятся, потому что в прошлый сезон у нас были и музыканты, и поэты, и певцы, и даже танцоры были. Не все доходили до финала, но они пробовали свои силы», - рассказал Николай Королев.

Помимо вокала и танца, на кастинге представлены и спортивные направления (полуспорт, джампинг-фитнес). В этом году много внимания будет уделено дизайнерам, будут показаны авторские коллекции.

Всего в финал 27 путёвок, то есть 27 участников гарантированно будут выступать на сцене. Двух участников выбирают зрители. По словам директора проекта «Битва талантов», на кастинг берут всех желающих.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День города Пскова.

Организаторами проекта «Битва талантов-2025» выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.