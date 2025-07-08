Участие суперзвёзд не планируется — Борис Елкин о праздновании Дня города

В этом году администрация решила отказаться от привлечения крупных звёзд к празднованию Дня города Пскова. Об этом на онлайн-брифинге в честь Дня города рассказал глава Пскова Борис Елкин.
Приглашать известных артистов на празднование не планируется.
«Участие суперзвёзд не планируется. Такие траты нецелесообразны, у нас много расходов, которые первостепенны сегодня. Приглашенные лица, конечно, будут, но у нас много и своих талантов. Есть хорошие ребята, которые качественно работают. В любом случае праздник будет насыщенным», - заключил Борис Елкин.