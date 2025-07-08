Культура

Участие суперзвёзд не планируется — Борис Елкин о праздновании Дня города

В этом году администрация решила отказаться от привлечения крупных звёзд к празднованию Дня города Пскова. Об этом на онлайн-брифинге в честь Дня города рассказал глава Пскова Борис Елкин.

«Афиша мероприятий появится в ближайшее время. План готов, мы вносим последние коррективы. 23 июля мы начинаем празднование. Различные мероприятия – патриотические, культурные, спортивные будут длиться до конца недели. Планируем доделать план до конца недели и будем использовать все ресурсы, чтобы оповестить горожан», - рассказал глава города.

Приглашать известных артистов на празднование не планируется.

«Участие суперзвёзд не планируется. Такие траты нецелесообразны, у нас много расходов, которые первостепенны сегодня. Приглашенные лица, конечно, будут, но у нас много и своих талантов. Есть хорошие ребята, которые качественно работают. В любом случае праздник будет насыщенным», - заключил Борис Елкин.