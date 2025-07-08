Культура

Михаил Ведерников поручил разработать план развития территории музея-усадьбы М.П. Мусоргского

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил в деревне Наумово Куньинского МО губернатор Михаил Ведерников посетил музей-усадьбу М.П. Мусоргского – единственный в мире музей композитора. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области/ Telegram

Методист по клубной работе Жижицкого ДК, в прошлом работник музея Елена Заверняева обратилась к губернатору с просьбой вновь сделать регулярным проведение фестивалей и культурных мероприятий на территории усадьбы.

Замгубернатора Ольга Тимофеева отметила, что для проведения любого крупного мероприятия нужно сначала обустроить инфраструктуру, которая позволит на должном уровне организовать площадки фестиваля и приём гостей-участников.

Михаил Ведерников поручил проработать мастер-план развития территорий и инфраструктуры музейного пространства, чтобы в дальнейшем здесь можно было проводить крупные культурные мероприятия