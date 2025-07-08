Культура

Сотрудница музея-заповедника «Изборск» вышла замуж на свадебном фестивале в Москве

Сотрудник музея-заповедника «Изборск» Анастасия Тарасова и её избранник Антон Куртеев поженились на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

В среду, 9 июля, они стали законными мужем и женой. Свадьба началась с прогулки на яхте по Москве-реке, после которой молодожены в окружении гостей прошли по живописной набережной к Национальному центру «Россия», где в торжественной обстановке сотрудники ЗАГСа скрепили их семейный союз.

Анастасия Тарасова трудится в отделе туризма и информационно-рекламной деятельности музея-заповедника «Изборск», и идею участия в свадебном фестивале в Москве предложило ей руководство музея.

«Свадебный фестиваль – прекрасная возможность для молодых незабываемо провести день рождения своей семьи. Мы очень благодарны всем организаторам фестиваля, Министерству культуры России, правительству Псковской области и музею-заповеднику «Изборск» за идею участия в фестивале и поддержку молодых пар», – сказала Анастасия.

Сегодня Второй Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» завершится красочной церемонией закрытия и концертом русской музыки ХХ века.

Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив; проходит в течение трех дней, в течение которых зарегистрировано более 200 пар из всех регионов страны.