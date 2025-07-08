Культура

Появилась программа лектория фестиваля «Историческая лаборатория» в новосокольнической деревне Горожане

Опубликована программа лектория в рамках фестиваля «Историческая лаборатория», который пройдет в новосокольнической деревне Горожане 26-27 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

В субботу, 26 июля, гостей ожидают:

11.00 — А. Михайлов (ООО «ПОАЭ»). «Поселение Горожане — памятник периода сложения Древнерусского государства».

12.00 — С. Салмин (ГБУК «Археологический центр Псковской области»). «Варяги на Руси».

13.00 — А. Яковлев (Псковский музей-заповедник). «Монетное обращение на Руси X века».

14.00 — А. Потравнов («Регионавтика»). «Средневековые каменные кресты на юге Псковской области».

15.00 — А. Романовский (Псковский музей-заповедник). «Бусы поселения Горожане».

На следующий день, 27 июля:

11.00 — А. Михайлов (ООО «ПОАЭ»). «Путь «из варяг в греки»: новый взгляд».

12.00 — А. Потравнов («Регионавтика»). «Следы изготовления каменных жерновов на Псковщине».

13.00 — В. Соболев (СПбГУ). «Древнерусские погребальные памятники на территории Псковской области».

14.00 — Е. Михайлова (СПбГУ). «Культура псковских длинных курганов».

15.00 — С. Стефутин (ГИМ). «Открытое торгово-ремесленное поселение Шниткино».

Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.