Культура

Псковский музей приглашает отправиться в познавательное путешествие по Запсковью

В это воскресенье Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих отправиться в познавательное путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу», Примостью и Званице. Именно эти исторические места Пскова станут главными точками маршрута экскурсии «Городские истории. Запсковье», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Участников ждут городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах, а также людях, связанных с Запсковьем: купцах, военных, бургомистрах, врачах и героях романтических историй», - рассказали в музее.

Бонус от музея – знакомство с интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

20 июля (воскресенье) в 15:00, информационный центр музея (улица Кремль, 4). Запись по телефону: +78112663311.