Культура

Псковский музей впервые представил серебряные украшения сето в Светлогорске

Выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идет» открылась 17 июля в Морском выставочном центре Музея мирового океана в Светлогорске при поддержке минкультуры России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Мы открываем в Светлогорске совершенно особенную и очень важную для нас выставку. Несмотря на малочисленность, сето сохранили свою особенность, язык, удивительные костюмы, предметы ткачества, но самое главное – невероятные серебряные украшения. Коллекция собиралась более 100 лет и на сегодня является жемчужиной Псковского музея-заповедника. Я абсолютно убеждена, что выставка подарит посетителям необыкновенные впечатления, знания и эмоции!» – отмечает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Выставка открылась в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».