Культура

Георгий Василевич: конференция по вопросам реставрации в «Михайловском» важна для всего музейного сообщества

Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова (8 октября 1938, Москва, СССР — 19 июля 2009, Псков, Россия) начала работу в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Сергей Руднев. Портрет Саввы Ямщикова (2022). Из фондов Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу чтений нынешнего года включены восемь докладов и сообщений, подготовленных исследователями из Санкт-Петербурга, Московской области, Пскова, Пушкинских Гор. Кроме того, в рамках конференции запланирован кураторский показ выставки «Круг чтения обитателей Тригорского: Анна Николаевна Вульф», — первой экспозиции из нового масштабного проекта музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

С приветствием ко всем собравшимся на первое заседание конференции обратился директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Он напомнил о том, что сегодня, 18 июля, Русская православная церковь вспоминает одного из величайших святых, фигуру чрезвычайно значимую для отечественной истории, — чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, духовного собирателя русского народа и, по словам Павла Флоренского — «ангела-хранителя России». Георгий Василевич отметил: то, что конференции реставраторов начинает работу в этот день — значимое и знаковое совпадение. «Любому музейщику понятно, что работа специалистов, которые помогают спасти и сохранить предметы, составляющие основу всякой экспозиции и, по сути, воссоздающие круг русской жизни — непереоценима», — отметил Георгий Василевич и подчеркнул, что внешне не особо масштабная конференция по вопросам реставрации, на самом деле весьма и весьма значима для «Михайловского» и, шире, для всего музейного сообщества.

Рабочую часть чтений «Музей. Реставратор. Реставрация» открыла главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова.

«Круг тем, который сегодня будет затронут, достаточно широк, — подчеркнула хранитель. — Это и реставрация предметов музейного фонда Российской Федерации, и их изучение — как в процессе реставрации, так и в процессе работы хранителя с предметом. Это и вопросы сохранения, воссоздания объектов культурного наследия Псковского края. И ещё одно из важнейших направлений нашего сегодняшнего разговора — вопрос бытования имеющих историко-культурную и мемориальную ценность предметов в фамильных собраниях и введение их в научный оборот».

Среди тем первого дня работы конференции, уточнили в музее, такие как «Реставрация кареты Патриарха Никона» (докладчик — Владимир Ширяков, художник-реставратор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим»; Истра Московской области); «Образы имений Вульфов—Вревских—Ржевских и их окрестностей конца XIX — начала XX века в фамильном архиве» (Наталия Вревская, сотрудник отдела редкой книги Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург); «О забытом источнике по истории парка Тригорского» (Галина Пиврик, главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы); многие другие.

В «Михайловском» также напомнили, что статьи и заметки, подготовленные по итогам выступлений на конференции «Музей. Реставратор. Реставрация», планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами Пушкинского заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 107 выпусков.