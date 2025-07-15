Культура

Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить «Музейную неделю» в Изборске

Акция «Музейная неделя», инициированная Министерством культуры Российской Федерации, пройдет в Изборске с 19 по 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В рамках «Музейной недели» участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей». Экскурсия будет проходить в 13:00 ежедневно, сбор группы – на улице Печорской, 37.

«Участники СВО с семьями могут бесплатно посещать все объекты музея», – рассказали в пресс-службе музея.

Для бесплатного прохода на музейные объекты достаточно предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО. Члены семьи должны предъявить любые документы, подтверждающие родство.