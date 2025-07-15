Культура

«Сегодня аншлаг!» - Ирина Кухи о «Лавандовой ночи» в псковском отеле «Покровский»

Музыкальный вечер «Лавандовая ночь» прошел на террасе псковского отеля «Покровский» сегодня, 18 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концерт традиционно состоялся в восьмой раз. С приветственным словом перед гостями вечера выступила директор отеля «Покровский» Ирина Кухи.

«Благодарю каждого, кто пришел сегодня на "Лавандовую ночь". Это уже восьмой наш концерт. Сегодня аншлаг: за три дня билетов не осталось. Мы вам очень рады!» - поделилась Ирина Кухи.

Почетным гостем события стала автор названия «Лавандовой ночи», экс-директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«8 лет - своеобразная бесконечность. Полный зал: очень приятно, что проект живет. "Лавандовая ночь" жила, живет и будет жить», - подчеркнула Елизавета Барышникова.

Перед псковичами и гостями из других городов выступили известные музыканты: одна из ведущих солисток Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Мария Баянкина (сопрано), коллектив старинной музыки «1703», созданный в 2024 году, под руководством дирижера Николая Хондзинского. Он погрузил гостей вечера в сюжет каждой из исполненных музыкантами оперных арий.

На концерте «Лавандовая ночь» прозвучали оперы Антонио Вивальди «Истинное испытание», «Фолия», Генри Перселла «Дидона и Эней», Жан-Филипп Рамо «Гроза», «Танец африканских рабов» и «Танцев дикарей», Франческо Лучио и других композиторов.

Напомним, 15 августа состоится концерт «Казанова» оперного перца Альберта Жалилова.