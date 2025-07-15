Культура

Концерт «Большой России славный город Псков» пройдет в День города в Зеленом театре

Праздничная концертная программа «Большой России славный город Псков» состоится в Зеленом театре в День города, 23 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

«Псков. Само это слово звучит как древняя легенда, как шепот веков, как эхо славных побед. В его имени – отражение истории, в его камнях – дыхание времени. И вот, в день рождения нашего города, мы вновь собираемся вместе, чтобы отдать дань уважения этому святому месту, чтобы воспеть его красоту и величие», - подчеркнули в Доме офицеров.

Концерт «Большой России славный город Псков», организованный и подготовленный творческой командой Дома офицеров, – это искреннее признание в любви к нашей малой Родине, отметили организаторы. Это возможность почувствовать себя частью чего-то большего, прикоснуться к корням, ощутить неразрывную связь с прошлым. В этот вечер Зеленый театр станет порталом, переносящим нас в разные эпохи, позволяющим увидеть Псков глазами летописцев, воинов, поэтов и простых горожан.

Псковичей ждут яркие выступления лучших творческих коллективов города, зажигательные танцы и любимые песни.

Концерт состоится 23 июня в 19:00 в Зеленом театре распахнет свои двери для всех, кто любит Псков и хочет отметить этот день вместе с нами!

С полной программой Праздничных мероприятий, посвященных Дню города Пскова, можно ознакомиться здесь

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