Культура

Псковичей приглашают принять участие в библиотечном фестивале «Осень в Михайловском - 2025»

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей принять участие в XVIII Межрегиональном фестивале библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: «ПОУНБ им. В.Я. Курбатова»

Фестиваль пройдет 17-19 сентября 2025 года в поселке Пушкинские Горы. Главной темой фестиваля в этом году станет «Место библиотеки в жизни молодой интеллигенции: от вдохновения - к действию».

«Осень в Михайловском» - это социокультурное событие, которое входит в список крупнейших профессиональных библиотечных мероприятий и является одной из самых масштабных площадок для обмена опытом, знаниями, технологиями и инновациями в области продвижения книги и чтения в Российской Федерации. За многие годы фестиваль стал местом встреч и общения, обсуждения творческих идей, знакомств с современными инструментами, библиотечными проектами и практиками по продвижению книги и чтения.

В рамках фестиваля пройдут молодёжные секции, мастер-классы, презентации. Ключевым мероприятием Фестиваля станет Межрегиональный конкурс лучших проектов и программ по продвижению книги и чтения «Проектная мастерская: от идеи до реализации».

Подробная информация и регистрация на фестиваль доступна по ссылке.