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Культура

Уникальную графику периода Великой Отечественной войны представили в псковском музее

22.07.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Уникальную графику периода Великой Отечественной войны представили в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В рамках празднования юбилея Великой Победы во Дворе Постникова псковского музея открылась выставка военной графики из фондов музея. В двух залах разместились более ста произведений советских художников – оригинальные и печатные графические листы (рисунки карандашом, тушью, углем, сангиной, акварели, литографии и автолитографии), созданные во время войны, в первые послевоенные годы и, на основе натурных рисунков 1941-1945 годов, в последующие десятилетия.

«Это не просто выставка графики участников войны, не просто военная тема. Эта выставка о силе человеческого духа, силе долга и силе любви. Только задумайтесь, эти люди писали огрызками карандашей и уголечками. Кому-то везло найти тушь. Они писали моменты военного времени, фронтовые будни на хрупкой бумаге. Многие листки дошли до нас с большими утратами, потертостями, разрывами, со многими предметами поработали наши реставраторы. Тем не менее, музей это сохранил», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Путь по выставке – выверенный маршрут по истории войны. В первом зале выставки зритель попадает в разрушенный войной город Псков. Пройдя по «улицам» города, зритель оказывается перед «фасадом» дома, с плакатом и текстом, посвященном блокадному Ленинграду. Зайдя внутрь конструкции – оказывается в «ленинградской квартире». Работы второго зала «Защитники родины» повествуют о солдатах и их боевых буднях, о партизанском движении, о Победе.

 

Выставка объединила работы тринадцати авторов, среди которых народный художник РСФСР В.И. Курдов, один из организаторов и руководителей Ленинградской мастерской сатирического плаката «Боевой карандаш», во время войны выезжавший в места боевых действий; А.А. Блинков, советский художник-баталист, педагог, автор диорам и панорам, командированный в 1942 году во Вторую Ленинградскую партизанскую бригаду; заслуженный художник РСФСР А.И. Харшак, ушедший добровольцем на фронт и участвовавший в освобождении Пскова. В 1945 году зарисовки разрушенных во время войны древних псковских памятников исполнили графики А.С. Ведерников и А.М. Романов, архитекторы О.К. Аршакуни и Я.М. Зеленый. Образы жителей блокадного Ленинграда запечатлели А.Ф. Пахомов и А.Е. Мордвинова, жизнь в эвакуации – П.И. Важнова.

Выставка, приуроченная к 80-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне, предлагает осмыслить произведения графики как художественный документ эпохи, своеобразие которого заключается в личном взгляде автора-современника на трагические события войны. Запечатленные в разных графических техниках различные стороны жизни военного времени неминуемо отражают факты личной биографии своих создателей. Выставка дополнена подлинными плакатами времен Великой Отечественной войны.

Главным украшением открытия стал сводный военный оркестр 76-й дивизии, дирижер – гвардии старший лейтенант Илья Гаврюсев. Псковский музей-заповедник высоко ценит эту прекрасную дружбу и выражает искреннюю благодарность всем музыкантам оркестра.

Источник: Псковская Лента Новостей
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