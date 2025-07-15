Культура

Интерактивные программы и концерты доступны псковичам в День освобождения Пскова

Мероприятия ко Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков состоятся в городе 23 июля.

Изображение: Борис Елкин / Telegram-канал

Программа на день:

10:00-11:00 - Митинги на воинских захоронениях и памятных знаках Памятные знаки; братские захоронения воинов;

11:00-12:30 - Водосвятный молебен ко Дню Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской в поселке Выбуты;

12:00-13:00 - Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов Могила Неизвестного солдата. Памятная стела «Псков - город воинской славы», площадь Победы;

17:30-18:30 - Праздничная интерактивная программа на территории библиотеки «БиблиоЛюб», улица Николая Васильева, дом 83 А;

18:00-19:30 - Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ» на территории Средней школы №18 по адресу улица 23 Июля, дом 9;

19:00-21:30 - Тематическая концертная программа ко дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в Зеленом театре.

Напомним, за город боролись более 250 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой 23 июля и был освобожден Псков.

Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинувшись на запад от 50 до 100 километров, освободив около 4000 населенных пунктов, в том числе города Псков и Остров.

128-й и 376-й стрелковым дивизиям, 122-му минометному, 631-му зенитному полкам, 52-му Гвардейскому отдельному Краснознаменному тяжелому артдивизиону, 38-му отдельному понтонно-мостовому батальону, 85-му отдельному полку связи, особо отличившимся в боях по прорыву псковского укрепленного района, присвоено почетное наименование Псковских.

Псковичи по-прежнему хранят светлую память о павших бойцах, освобождавших их родной город. И каждое 23 июля жители города на реке Великой вспоминают людей, которые освободили их родной город от немецко-фашистских захватчиков.