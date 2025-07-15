Культура

Игорь Смолькин планирует покинуть пост председателя псковского Союза писателей

Председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин планирует оставить пост, о своем намерении он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей.

«Планирую уйти в связи с болезнью. Но потенциальный лидер должен заявить о своих планах, видении развития писательской организации», - сообщил сам Игорь Смолькин.

Он возглавляет организацию с 2006 года. Временно исполняющим обязанности председателя Игорь Смолькин назначил Светлану Размыслович.

Родился в 1961 году в городе Пскове. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского филиала Ленинградского политехнического института и работал мастером в строительном управлении.

Член Союза писателей России. Среди книг прозы и публицистики: «Делатель правды», «Не хлебом единым», «Спастись еще возможно», «Ратник духовный» , «О тех, кто всегда идет впереди нас».