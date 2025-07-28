Опубликована программа изборского фестиваля исторической поэзии «Словенское поле»

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2025» состоится в Изборске 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
«Всех любителей живого поэтического слова и авторской песни приглашаем в субботу на мероприятия фестивальной программы в музее-заповеднике "Изборск"», – отметили в пресс-службе музея.
Программа фестиваля:
10:00–10:40 Изборск, Священный Холм Единения и Славы России:
- Открытие фестиваля «Словенское поле 2025», выступление официальных лиц и гостей фестиваля.
- Церемония приношения земель к Священному Холму Единения и Славы России.
11:00–17:45 «Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»
- 11:00–13:00 Поэтические чтения. Выступления участников фестиваля.
- 15:00–16:30 «Слово поэтам!» Выступления участников конкурса молодых поэтов «Словенские ключи». Отборочный тур фестиваля молодых поэтов «Мцыри».
- 16:30–17:30 «Где стихи — там и песня!» Выступления авторов-исполнителей и музыкальных коллективов.
- 17:30–17:45 Фотографирование.
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