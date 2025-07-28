Культура

Пять концертов органной музыки смогут посетить псковичи в августе

Пять концертов органной музыки состоятся в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви на улица Плехановский Посад, 64 в Пскове в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Первый органный концерт под названием «Краски туманного Альбиона» пройдет 3 августа в 17.00. В нем примет участие опытная петербуржская органистка Ольга Котлярова. Второй ансамблевый концерт «Музыкальное наследие Франции» состоится 9 августа в 17.00. В нем выступят виртуозные музыканты из Санкт-Петербурга Александра Веткина (орган) и Александр Листратов (барочная виолончель).

Третий концерт органной музыки из цикла «Традиции немецких мастеров» пройдет 16 августа в 17.00. В нем примет участие выпускница и магистр Российской Академии Музыки имени Гнесиных, лауреат международных органных конкурсов Светлана Фурник. Четвертый органный концерт состоится 23 августа в 17.00. В нем с авторской программой «Три гения эпохи барокко» выступит петербуржская органистка Александра Веткина. 31 августа в 17.00 состоится пятый органный концерт «Во Вселенной Баха», на котором выступит петербуржская органистка Эльнора Гросс.

Посетить концерты можно по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.