Фестиваль поэзии «Словенское поле» стартует в Изборске

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» стартует в Изборске 1 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».
Фото: музей-заповедник «Изборск»
Программа фестиваля
10:00–10:40 Изборск, Священный Холм Единения и Славы России:
- Открытие фестиваля «Словенское поле 2025», выступление официальных лиц и гостей фестиваля.
- Церемония приношения земель к Священному Холму Единения и Славы России.
11:00–17:45 «Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»
- 11:00–13:00 Поэтические чтения. Выступления участников фестиваля.
- 15:00–16:30 «Слово поэтам!» Выступления участников конкурса молодых поэтов «Словенские ключи». Отборочный тур фестиваля молодых поэтов «Мцыри».
- 16:30–17:30 «Где стихи — там и песня!» Выступления авторов-исполнителей и музыкальных коллективов.
- 17:30–17:45 Фотографирование.
Мероприятия будут проходить с 1 по 3 августа в деревне Изборск Печорского муниципального округа.
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