Культура

Экскурсии «Псков – город-воин, город-герой» пройдут в августе

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева пройдут бесплатные экскурсии по мультимедийному музею 6, 9 и 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

На экскурсии «Псков – город-воин, город-герой» гости смогут увидеть виртуальную копию меча князя Довмонта-Тимофея, объемные модели археологического раскопа, обнаруженного вблизи библиотеки, интерактивные панели с информацией и играми, а также наложенную на вид современного Псковского кремля проекцию Довмонтова города, каким он был в XIV веке.

Количество участников экскурсии ограничено, необходимо записаться заранее либо по телефону 8 (8112) 33-11-23, либо по ссылке:

Дополнительные экскурсии также могут быть организованы 13 и 28 августа.